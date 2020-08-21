Багаторічний капітан покинув стан баскетбольного клубу Суперліги

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Клуб української баскетбольної Суперліги МБК "Миколаїв" оголосив склад команди на сезон 2020/21 років, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Клуб прокоментував відсутність у ростері капітана команди Олексія Онуфрієва, який виступав за команду з сезону 2011-12 років.

“Онуфрієв першим отримав пропозицію про продовження співпраці. З моменту прибуття головного тренера і до теперішнього часу Олексій не взяв участі в жодному з тренувань, ніяк не інформував клуб про свої подальші плани. Ні гравець, ні його агент не вступили в діалог про можливі зміни умов для подальшої співпраці”, — сказано в заяві клубу.

До заявки клубу потрапили: Клим Артамонов, Макс Конате, Олексій Адедиран, Андрій Хохоник, Олександр Кушніров, Вадим Заплотинський, Марк Боднар, Камеон Холсі, Дарнел Едж, Ілай Кейн, Ігор Дубоненко.

12-м гравцем команди стане виконавець другої команди “Миколаєва”.

Відзначається, що легіонери приєднаються до команди 29 серпня, після чого пройдуть тестування, ізоляцію та медогляд, після чого і приступлять до роботи в загальній групі.

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