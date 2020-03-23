Многократный чемпион "Формулы-1" отказался пройти тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидер "Мерседес" в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон решил не проходить тест на коронавирус после контакта с зараженными людьми, а именно актером Идрисом Эльбой, сообщает УНН со ссылкой на Twitter спортсмена.
Свое решение британец объяснил тем, что в мире есть люди, которым данный тест более необходим. Также пилот заявил, что после его контакта с инфицированными на коронавирус прошло 17 дней.
“Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов. Итак, вот, что я сделал: на прошлой неделе я был в самоизоляции, с момента отмены практики в прошлую пятницу держался подальше от людей”, — говорится в сообщении Хэмилтона.
“Самое важное, что может сделать каждый — оставаться на позитиве, социально дистанцироваться лучше, самоизолироваться, если это необходимо, и регулярно мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд”, — добавил 35-летний Хэмилтон.
Заметим, что Хэмилтон — шестикратный чемпион мира.