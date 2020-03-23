Багатократний чемпіон "Формули-1" відмовився проходити тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідер стайні “Мерседес” з “Формули-1” Льюїс Хемілтон вирішив не проходити тест на коронавірус після контакту із зараженими людьми, а саме актором Ідрісом Ельбою, повідомляє УНН з посиланням на Twitter спортсмена.
Своє рішення британець пояснив тим, що в світі є люди, яким даний тест більш необхідний. Також пілот заявив, що після його контакту із інфікованими на коронавірус пройшло 17 днів.
“Я поговорив зі своїм лікарем і двічі подумав про те, чи потрібно мені здавати тест. Правда в тому, що існує обмежена кількість тестів, і є люди, які потребують їх більше, ніж я, особливо коли у мене не спостерігається ніяких симптомів. Отже, ось, що я зробив: на минулому тижні я був в самоізоляції, з моменту скасування практики минулої п’ятниці тримався подалі від людей”, — йдеться у повідомленні Хемілтона.
“Найважливіше, що може зробити кожен — залишатися на позитиві, соціально дистанціюватися якнайкраще, самоізолюватись, якщо це необхідно, і регулярно мити руки з милом і водою неменше 20 секунд”, — додав 35-річний Хемілтон.
Зауважимо, що Хемілтон — шестиразовий чемпіон світу.