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Многое о формуле Штайнмайера не будет известно до саммита “нормандской четверки” - посол

Киев • УНН

 • 6231 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Формула Штайнмайера является лишь малой частью, необходимой для решения больших проблем в Украине, касающаяся российской агрессии. Об этом заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передаёт УНН со ссылкой на “Грузия Online”.

Многое о формуле Штайнмайера не будет известно до саммита “нормандской четверки” - посол

“Франк-Вальтер Штайнмайер был министром иностранных дел, и был вовлечен в процесс переговоров “Нормандской четверки” в Минске. Это совершенно другой случай, и, пожалуйста, не связывайте “формулу Штайнмайера” с официальным визитом президента Германии. Пожалуйста, поймите, что “формула Штайнмайера” — это лишь малая часть решения больших проблем в Украине, которая касается российской агрессии. Формула Штайнмайера — только одна часть всей ситуации. Мы работаем над этим, и, пожалуйста, поймите, что подготовка таких вопросов требует очень спокойной, осторожной и непубличной работы, поэтому многие вопросы не будут известны до тех пор, пока не состоится саммит “Нормандской четверки”, — сказал Долгов.

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Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, если формула Штайнмайера на Донбассе не сработает, на такой случай Украина имеет запасные планы

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