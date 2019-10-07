Штайнмайер отреагировал на критику своей "формулы" относительно Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" относительно Донбасса, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии. Об этом он заявил в понедельник, 7 октября, сообщает DW со ссылкой на dpa, передает УНН.
"Формула содержит ничто иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не готовы делать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.
По его словам, действия и их последовательность стоит обсуждать.
Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия. Он также отверг мысли о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.
Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее принимал участие бывший президент страны Петр Порошенко.
Напомним, в воскресенье в Киеве несколько тысяч человек собрались на Майдане Независимости на вече, которое созвали активисты из "Движения сопротивления", которые протестуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.
Позже в МВД сообщили, что на Майдан на акцию протеста вышло около 10 тысяч человек.