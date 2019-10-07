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Штайнмайер отреагировал на критику своей "формулы" относительно Донбасса

Киев • УНН

 • 20103 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" относительно Донбасса, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии. Об этом он заявил в понедельник, 7 октября, сообщает DW со ссылкой на dpa, передает УНН.

Штайнмайер отреагировал на критику своей "формулы" относительно Донбасса

"Формула содержит ничто иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не готовы делать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По его словам, действия и их последовательность стоит обсуждать.

Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия. Он также отверг мысли о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее принимал участие бывший президент страны Петр Порошенко.

Напомним, в воскресенье в Киеве несколько тысяч человек собрались на Майдане Независимости на вече, которое созвали активисты из "Движения сопротивления", которые протестуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.

Позже в МВД сообщили, что на Майдан на акцию протеста вышло около 10 тысяч человек.

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