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Штайнмайєр відреагував на критику своєї "формули" щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 20103 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр відкинув критику своєї "формули" щодо Донбасу, яку він запропонував ще будучи міністром закордонних справ Німеччини. Про це він заявив у понеділок, 7 жовтня, повідомляє DW з посиланням на dpa, передає УНН.

Штайнмайєр відреагував на критику своєї "формули" щодо Донбасу

"Формула містить ніщо інше, як спробу перетворити великі кроки, які обидві сторони конфлікту не були готові робити, в серію маленьких", - сказав Штайнмайєр.

За його словами, дії та їх послідовність варто обговорювати.

Президент Німеччини зазначив, що три роки тому переговори в "нормандcком форматі" в Парижі не просувалися - незважаючи на те, що було зрозуміло, що слід реалізувати в рамках мінських угод, для обох сторін це були занадто серйозні дії.
Він також відкинув думки про те, що на утримання його "формули" сильний вплив зробила Росія.

Штайнмайєр висловив здивування у зв'язку з полемікою навколо його "формули" в Україні і зазначив, що в переговорах по ній раніше брав участь колишній президент країни Петро Порошенко.

Нагадаємо, в неділю в Києві кілька тисяч людей зібралися на Майдані Незалежності на віче, яке скликали активісти з "Руху опору", які протестують проти підписання Україною формули Штайнмайера в рамках Мінських угод.

Пізніше в МВС повідомили, що на Майдан на акцію протесту вийшло близько 10 тисяч людей.

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