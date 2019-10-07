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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 4086 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Багато чого про формулу Штайнмайєра не буде відомо до саміту "нормандської четвірки" - посол

Київ • УНН

 • 6231 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Формула Штайнмайєра є лише малою частиною, необхідною для вирішення великих проблем в Україні, що стосується російської агресії. Про це заявив посол України в Грузії Ігор Долгов, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".

Багато чого про формулу Штайнмайєра не буде відомо до саміту "нормандської четвірки" - посол

"Франк-Вальтер Штайнмаєр був міністром закордонних справ, і був залучений в процес переговорів "нормандської четвірки" в Мінську. Це зовсім інший випадок, і, будь ласка, не зв'язуйте "формулу Штайнмайера" з офіційним візитом президента Німеччини. Будь ласка, зрозумійте, що "формула Штайнмайєра" - це лише мала частина рішення великих проблем в Україні, яка стосується російської агресії. Формула Штайнмайєра - тільки одна частина всієї ситуації. Ми працюємо над цим, і, будь ласка, зрозумійте, що підготовка таких питань вимагає дуже спокійної, обережної і непублічної роботи, тому багато питань не будуть відомі до тих пір, поки не відбудеться саміт "нормандської четвірки", - сказав Долгов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штайнмайєр відреагував на критику своєї "формули" щодо Донбасу

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що, якщо формула Штайнмайєра на Донбасі не спрацює, на такий випадок Україна має запасні плани.

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