Багато чого про формулу Штайнмайєра не буде відомо до саміту "нормандської четвірки" - посол

"Франк-Вальтер Штайнмаєр був міністром закордонних справ, і був залучений в процес переговорів "нормандської четвірки" в Мінську. Це зовсім інший випадок, і, будь ласка, не зв'язуйте "формулу Штайнмайера" з офіційним візитом президента Німеччини. Будь ласка, зрозумійте, що "формула Штайнмайєра" - це лише мала частина рішення великих проблем в Україні, яка стосується російської агресії. Формула Штайнмайєра - тільки одна частина всієї ситуації. Ми працюємо над цим, і, будь ласка, зрозумійте, що підготовка таких питань вимагає дуже спокійної, обережної і непублічної роботи, тому багато питань не будуть відомі до тих пір, поки не відбудеться саміт "нормандської четвірки", - сказав Долгов.

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Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що, якщо формула Штайнмайєра на Донбасі не спрацює, на такий випадок Україна має запасні плани.