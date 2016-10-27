Многие активисты выехали из РФ, так как их деятельность угрожала личной безопасности - М.Алехина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Многие российские активисты покинули Россию, начиная с 2014-го года, поскольку их деятельность угрожала личной безопасности. Об этом в эфире "5 канала" сказала участница группы "Pussy Riot", организатор проекта "Зона права" Мария Алехина, передает УНН.
"С 2014-го года у нас большое количество людей эмигрировало, при этом, если говорить о том, кто уехал, то это не только "креативный класс", очень многие активисты выехали, потому что это стало опасно", - отметила М.Алехина.
Ранее УНН сообщал, что участница группы "Pussy Riot" рассказала о компании по освобождению О.Сенцова.