Многие активисты выехали из РФ, так как их деятельность угрожала личной безопасности - М.Алехина

"С 2014-го года у нас большое количество людей эмигрировало, при этом, если говорить о том, кто уехал, то это не только "креативный класс", очень многие активисты выехали, потому что это стало опасно", - отметила М.Алехина.

Ранее УНН сообщал, что участница группы "Pussy Riot" рассказала о компании по освобождению О.Сенцова.