Багато активістів виїхали із РФ, бо їх діяльність загрожувала особистій безпеці – М.Альохіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Багато російських активістів покинули Росію, починаючи з 2014-го року, оскільки їхня діяльність загрожувала особистій безпеці. Про це в ефірі "5 каналу" сказала учасниця гурту Pussy Riot, організатор проекту "Зона права" Марія Альохіна, передає УНН.
“Із 2014-го року у нас велика кількість людей емігрувала, при цьому, якщо говорити про те, хто поїхав, то це не тільки „креативний клас“, дуже багато активістів виїхало, бо це стало небезпечно”, — зазначила М.Альохіна.
Раніше УНН повідомляв, що учасниця гурту Pussy Riot розповіла про компанію зі звільнення О.Сенцова.