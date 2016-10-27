Багато активістів виїхали із РФ, бо їх діяльність загрожувала особистій безпеці – М.Альохіна

“Із 2014-го року у нас велика кількість людей емігрувала, при цьому, якщо говорити про те, хто поїхав, то це не тільки „креативний клас“, дуже багато активістів виїхало, бо це стало небезпечно”, — зазначила М.Альохіна.

Раніше УНН повідомляв, що учасниця гурту Pussy Riot розповіла про компанію зі звільнення О.Сенцова.