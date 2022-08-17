"Бабушка. Моя бабушка там": появилось видео после ракетного удара по общежитию в Харькове

Детали

Как сообщил Суспільному директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол российские захватчики ударили по Салтовскому району Харькова крылатой ракетой "Калибр".

Дополнение

Среди пострадавших были глухонемые (Приношу свои извинения, это люди с ограниченными возможностями. На эмоциях написала простым языком. К сожалению, есть люди которые не могли слышать/говорить. Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем на информацию из больниц). Молимся. Они даже не могли услышать тревогу...", - отметила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook.