"Бабуся. Моя бабуся там": з'явилося відео після ракетного удару по гуртожитку в Харкові

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Як повідомив Суспільному директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова крилатою ракетою "Калібр".

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Серед постраждалих були глухонімі (Приношу свої вибачення, це люди з обмеженими можливостями. На емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень). Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу...", - зазначила радниця голови Харківської облради Наталя Попова у Facebook.