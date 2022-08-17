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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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"Бабуся. Моя бабуся там": з'явилося відео після ракетного удару по гуртожитку в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Загинуло 7 та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). У мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по гуртожитку, передає УНН.

"Бабуся. Моя бабуся там": з'явилося відео після ракетного удару по гуртожитку в Харкові

Деталі 

Як повідомив Суспільному директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова крилатою ракетою "Калібр".

Доповнення 

Серед постраждалих були глухонімі (Приношу свої вибачення, це люди з обмеженими можливостями. На емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень). Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу...", - зазначила радниця голови Харківської облради Наталя Попова у Facebook.

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