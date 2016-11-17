Б.Обама призвал Д.Трампа противостоять России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа противостоять России, если она будет отходить от американских ценностей и международных норм, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В выступлении в Берлине Б.Обама выразил надежду, что в вопросе отношений с Россией избранный президент США "не просто будет руководствоваться принципом" реальной политики ".
Однако, по словам Б.Обамы, его ободряют заявления Д.Трампа о том, что он сохранит приверженность НАТО.
Эти заявления Б.Обама сделал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ожидается, что в пятницу Барак Обама проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также лидерами Франции, Италии и Испании, а затем вылетит в Перу на саммит АТЭС.