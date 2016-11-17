Б.Обама закликав Д.Трампа протистояти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент США Барак Обама закликав свого наступника Дональда Трампа протистояти Росії, якщо вона відходитиме від американських цінностей і міжнародних норм, передає УНН із посиланням на ВВС.
У виступі в Берліні Б.Обама висловив надію, що у питанні стосунків з Росією обраний президент США "не просто керуватиметься принципом "реальної політики".
Водночас, за словами Б.Обами, його підбадьорюють заяви Д.Трампа про те, що він збереже прихильність НАТО.
Ці заяви Б.Обама зробив після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
За очікуваннями, у п'ятницю Барак Обама проведе переговори з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, а також лідерами Франції, Італії та Іспанії, а потім вилетить у Перу на саміт АТЕС.