Б.Обама пообещал противостоять активности РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что выдворение российских дипломатов - не единственный ответ на действия России во время выборов в Соединенных Штатах.
"Эти действия - не весь наш ответ на российскую агрессивную активность. Мы будем прибегать к различным мерам - там и тогда, когда это решим - и о некоторых из них сообщаться не будет", - говорится в заявлении Б.Обамы.
По его словам, США вместе с союзниками должны действовать совместно, чтобы "противостоять усилиям России, направленным на подрыв устоявшихся международных норм поведения, а также вмешательство в демократическое управление".
Президент Соединенных Штатов пообещал вскоре обнародовать в конгрессе доклад о том, как Россия, вероятно, вмешивалась в избирательный процесс в США, и при этом не только на последних президентских выборах.
Белый дом обвиняет Кремль в том, что он пытался повлиять на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах, в том числе и через действия хакеров.
Американский президент отметил, что кражи и обнародования информации "могли быть направлены только на самом высоком правительственном уровне России".
В Вашингтоне также заявили о давлении на американских дипломатов, работающих в России.
Напомним, США ввели новые санкции против России.
Также напомним, США вышлет из страны 35 российских дипломатов.