Б.Обама пообіцяв протистояти активності РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що видворення російських дипломатів - не єдина відповідь на дії Росії під час виборів у Сполучених Штатах.
"Ці дії - не вся наша відповідь на російську агресивну активність. Ми будемо вдаватися до різних заходів - там і тоді, коли це вирішимо - і про деякі з них повідомлятися не буде", - йдеться у заяві Б.Обами.
З його слів, США разом з союзниками мають діяти спільно, щоб "протистояти зусиллям Росії, направленим на підрив усталених міжнародних норм поведінки, а також втручання у демократичне врядування".
Президент Сполучених Штатів пообіцяв невдовзі оприлюднити в конгресі доповідь про те, як Росія, ймовірно, втручалася у виборчий процес у США, й при цьому не лише на останніх президентських виборах.
Білий дім звинувачує Кремль у тому, що він намагався вплинути на перебіг виборчої кампанії у Сполучених Штатах, зокрема й через дії хакерів.
Американський президент відзначив, що крадіжки та оприлюднення інформації "могли бути спрямовані лише на найвищому урядовому рівні Росії".
У Вашингтоні також заявили про тиск на американських дипломатів, які працюють у Росії.
Нагадаємо, США запровадили нові санкції проти Росії.
Також нагадаємо, США вишле із країни 35 російських дипломатів.