Б.Обама пообещал "мирную" передачу власти Д.Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент США Барак Обама во время своей прощальной речи на посту пообещал мирную передачу власти Дональду Трампу, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Б.Обама напомнил, что "через 10 дней, мир станет свидетелем символа нашей демократии... мирной передачи власти от одного свободно избранного президента другому".
"Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит наиболее ровную передачу власти - то же сделал для меня президент Буш", - сказал нынешний глава Белого дома.
Б.Обама также выразил уверенность, что американская демократия и дальше будет работать.