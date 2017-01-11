Б.Обама пообіцяв "мирну" передачу влади Д.Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент США Барак Обама під час своєї прощальної промови на посаді пообіцяв мирну передачу влади Дональду Трампу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Б.Обама нагадав, що "через 10 днів, світ стане свідком символу нашої демократії ... мирної передачі влади від одного вільно обраного президента іншому".
"Я пообіцяв обраному президенту Трампу, що моя адміністрація забезпечить найбільш рівну передачу влади - те ж зробив для мене президент Буш", - сказав нинішній очільник Білого дому.
Б.Обама також висловив упевненість, що американська демократія і далі буде працювати.
Нагадаємо, Б.Обама не зміг стримати сліз під кінець прощальної промови.