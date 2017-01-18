Б.Обама смягчил приговор информатору секретных документов Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее - Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона, сообщает ABC News в Тwitter, передает УНН.
"Челси Элизабет Мэннинг ... Смягчение наказания: тюремный срок закончится 17 мая 2017", - говорится в постановлении Белого дома, которое есть в распоряжении телеканала.
Как сообщал УНН, источник WikiLeaks Б.Мэннинг попросил президента США помиловать его.
BREAKING: Pres. Obama commutes vast majority of Chelsea Manning's 35-year sentence, White House says; sentence to end May 17 2017 pic.twitter.com/zYzkzninKO- ABC News (@ABC) 17 января 2017 г.