Б.Обама смягчил приговор информатору секретных документов Пентагона

"Челси Элизабет Мэннинг ... Смягчение наказания: тюремный срок закончится 17 мая 2017", - говорится в постановлении Белого дома, которое есть в распоряжении телеканала.

Как сообщал УНН, источник WikiLeaks Б.Мэннинг попросил президента США помиловать его.

BREAKING: Pres. Obama commutes vast majority of Chelsea Manning's 35-year sentence, White House says; sentence to end May 17 2017 pic.twitter.com/zYzkzninKO

