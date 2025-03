Б.Обама пом'якшив вирок інформатору секретних документів Пентагону

“Челсі Елізабет Меннінг... Пом’якшення покарання: тюремний термін закінчиться 17 травня 2017 року,” — говориться в постанові Білого дому, яке є в розпорядженні телеканалу.

Як повідомляв УНН, інформатор WikiLeaks Б.Меннінг попрохав президента США помилувати його.

BREAKING: Pres. Obama commutes vast majority of Chelsea Manning’s 35-year sentence, White House says; sentence to end May 17, 2017. pic.twitter.com/zYzkzninKO

— ABC News (@ABC) 17 января 2017 г.