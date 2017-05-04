Б.Обама поддержал кандидатуру Э.Макрона на пост президента Франции

"Из-за того, что я знаю, насколько важны эти выборы, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю Эммануэля Макрона", - заявил Б.Обама.

Экс-президент США добавил, что "восторгался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: М.Ле Пен забросали яйцами в Бретани

По его словам, Э.Макрон во время своей кампании отстаивал либеральные ценности. Б.Обама также отметил, что Э.Макрон привержен идее лучшего будущего для французов.

"Французские выборы очень важны для будущего Франции и для ценностей, о которых мы так заботимся, поскольку успех Франции важен для всего мира", - заявил Б.Обама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Э.Макрон заявил, что не будет подчиняться диктату В.Путина

L'espoir est en marche. Merci @BarackObama . pic.twitter.com/0azZHLZLse