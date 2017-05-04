Б.Обама поддержал кандидатуру Э.Макрона на пост президента Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Экс-президент США Барак Обама выразил свою поддержку кандидату в президенты Франции лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице Э.Макрона в Twitter, передает УНН.
"Из-за того, что я знаю, насколько важны эти выборы, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю Эммануэля Макрона", - заявил Б.Обама.
Экс-президент США добавил, что "восторгался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон".
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По его словам, Э.Макрон во время своей кампании отстаивал либеральные ценности. Б.Обама также отметил, что Э.Макрон привержен идее лучшего будущего для французов.
"Французские выборы очень важны для будущего Франции и для ценностей, о которых мы так заботимся, поскольку успех Франции важен для всего мира", - заявил Б.Обама.
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L'espoir est en marche. Merci @BarackObama . pic.twitter.com/0azZHLZLse- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 мая 2017