Б.Обама підтримав кандидатуру Е.Макрона на посаду президента Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Екс-президент США Барак Обама висловив свою підтримку кандидату в президенти Франції лідеру руху "Вперед" Еммануелю Макрону. На цьому він наголосив у відеозверненні, що опубліковане на офіційній сторінці Е.Макрона в Twitter, передає УНН.
"Через те, що я знаю, наскільки важливі ці вибори, я хочу, щоб ви знали, що я підтримую Еммануеля Макрона", - заявив Б.Обама.
Екс-президент США додав, що "захоплювався кампанією, яку вів Еммануель Макрон".
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За його словами, Е.Макрон під час своєї кампанії відстоював ліберальні цінності. Б.Обама також зазначив, що Е.Макрон прихильний ідеї кращого майбутнього для французів.
"Французькі вибори дуже важливі для майбутнього Франції і для цінностей, про які ми так піклуємося, оскільки успіх Франції важливий для всього світу", - заявив Б.Обама.
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L'espoir est en marche. Merci @BarackObama. pic.twitter.com/0azZHLZLse— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 травня 2017 р.