Б.Обама хочет написать мемуары о своем пребывании на посту президента США

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32733 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118019 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176939 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129383 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117052 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106460 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107504 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Б.Обама хочет написать мемуары о своем пребывании на посту президента США

Б.Обама хочет написать мемуары о своем пребывании на посту президента США

Киев  •  УНН

 • 10274 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на острове в Тихом океане намерен написать мемуары о своем пребывании на посту президента США, передает УНН со ссылкой на Washington Post.

Издание сообщает, что Б.Обама в середине марта прилетел на остров Тетиароа, расположенный в южной части Тихого океана, где планирует задержаться на длительное время и приступить к написанию воспоминаний о пребывании в Белом доме.

Стоит отметить, что ранее газета New York Times сообщала, что издательство Penguin Random House получило права на издание мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель.

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