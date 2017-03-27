Б.Обама хочет написать мемуары о своем пребывании на посту президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на острове в Тихом океане намерен написать мемуары о своем пребывании на посту президента США, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
Издание сообщает, что Б.Обама в середине марта прилетел на остров Тетиароа, расположенный в южной части Тихого океана, где планирует задержаться на длительное время и приступить к написанию воспоминаний о пребывании в Белом доме.
Стоит отметить, что ранее газета New York Times сообщала, что издательство Penguin Random House получило права на издание мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель.