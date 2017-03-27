Б.Обама хоче написати мемуари про своє перебування на посту президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній президент США Барак Обама під час свого перебування на острові в Тихому океані має намір написати мемуари про своє перебування на посту президента США, передає УНН з посиланням на Washington Post.
Видання повідомляє, що Б.Обама в середині березня прилетів на острів Тетіароа, розташований в південній частині Тихого океану, де планує затриматися на тривалий час і приступити до написання спогадів про перебування в Білому домі.
Варто зазначити, що раніше газета New York Times повідомляла, що видавництво Penguin Random House отримало права на видання мемуарів колишнього президента США Барака Обами і його дружини Мішель.