Б.Обама хоче написати мемуари про своє перебування на посту президента США

Видання повідомляє, що Б.Обама в середині березня прилетів на острів Тетіароа, розташований в південній частині Тихого океану, де планує затриматися на тривалий час і приступити до написання спогадів про перебування в Білому домі.

Варто зазначити, що раніше газета New York Times повідомляла, що видавництво Penguin Random House отримало права на видання мемуарів колишнього президента США Барака Обами і його дружини Мішель.