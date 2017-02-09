Б. Джонсон отказался от гражданства США

Б. Джонсон имел американское гражданство по праву рождения, он родился в Нью-Йорке.

По его словам, он не жил в США с пяти лет, но при этом сохранял гражданство. В 2014 году он заявил, что власти США требуют от него уплатить налог с продажи его лондонского дома. Сообщалось, что его долг мог составить 50 000 долларов.

Отметим, что число людей с двойным гражданством, которые в 2016 году решили отказаться от американского паспорта, стало рекордным, побив предыдущее достижение начале 1990-х на 26 процентов.