Б.Джонсон відмовився від громадянства США

Б.Джонсон мав американське громадянство за правом народження, він народився в Нью-Йорку.

За його словами, він не жив у США з п’яти років, але при цьому зберігав громадянство. У 2014 році він заявив, що влада США вимагає від нього сплатити податок з продажу його лондонського будинку. Повідомлялося, що його борг міг становити 50 тисяч доларів.

Зазначимо, що число людей з подвійним громадянством, які в 2016 році вирішили відмовитися від американського паспорта, стало рекордним, побивши попереднє досягнення початку 1990-х на 26 відсотків.