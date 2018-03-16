Азербайджанский журналист попросил помощи у ЕС покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнов обратился к международному сообществу, США, ЕС и Королевству Нидерланды с помощью покинуть Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу журналиста и на портал Human Rights in Ukraine.
“Если меня в ближайшее время убьют, похитят или выдадут в Азербайджан, вся ответственность лежит на украинской власти. Меня ждет в Азербайджане длительный срок или смерть; если прокуратура Украины хочет выдать меня и убить меня, они должны это сказать ясно”, — написал журналист в социальной сети.
Стоит отметить, что азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнов 14 октября был задержан в аэропорту “Борисполь”, в Киеве по запросу Азербайджана, несмотря на то, что покинул эту страну 10 лет назад и уже 4 года является гражданином Нидерландов.
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