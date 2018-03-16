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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26964 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 33543 просмотра

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15:15 • 79242 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Азербайджанский журналист попросил помощи у ЕС покинуть Украину

Азербайджанский журналист попросил помощи у ЕС покинуть Украину

Киев  •  УНН

 • 12635 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнов обратился к международному сообществу, США, ЕС и Королевству Нидерланды с помощью покинуть Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу журналиста и на портал Human Rights in Ukraine.

“Если меня в ближайшее время убьют, похитят или выдадут в Азербайджан, вся ответственность лежит на украинской власти. Меня ждет в Азербайджане длительный срок или смерть; если прокуратура Украины хочет выдать меня и убить меня, они должны это сказать ясно”, — написал журналист в социальной сети.

Стоит отметить, что азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнов 14 октября был задержан в аэропорту “Борисполь”, в Киеве по запросу Азербайджана, несмотря на то, что покинул эту страну 10 лет назад и уже 4 года является гражданином Нидерландов.

Как сообщал УНН, Азербайджан заставили переписать песню для Евровидения-2018.

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