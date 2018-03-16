Азербайджанський журналіст попросив допомоги у ЄС покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Азербайджанський опозиційний журналіст Фикрет Гусейнов звернувся до міжнародного співтовариства, США, ЄС та Королівства Нідерландів за допомогою покинути Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональну Facebook-сторінку журналіста та на портал Human Rights in Ukraine.
“Якщо мене найближчим часом вб’ють, викрадуть або видають в Азербайджан, вся відповідальність лежить на українській владі. Мене чекає в Азербайджані тривалий термін або смерть; якщо прокуратура України хоче видати мене і вбити мене, вони повинні це сказати ясно”, — написав журналіст у соціальній мережі.
Варто зазначити, що азербайджанський опозиційний журналіст Фикрет Гусейнов 14 жовтня був затриманий в аеропорту “Бориспіль”, у Києві за запитом Азербайджану, незважаючи на те, що покинув цю країну 10 років тому і вже 4 роки є громадянином Нідерландів.
Як повідомляв УНН, Азербайджан змусили переписати пісню для Євробачення-2018.