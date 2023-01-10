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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Азербайджан требует от Франции извинений за "клевету" во время Второй карабахской войны

Киев • УНН

 • 392416 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Азербайджан требует от Франции извинений за "клевету" во время карабахской войны 2020 года с Арменией, заявил во вторник президент страны Ильхам Алиев. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Азербайджан требует от Франции извинений за "клевету" во время Второй карабахской войны

Цитата

"Во время конфликта Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Я требовал от них извинений. Они клеветали на нас без всяких доказательств", - сказал Алиев в интервью.

Детали

Подчеркнув, что хотя антиазербайджанская позиция Франции может быть вызвана несколькими причинами, он заявил, что Франция хочет, чтобы Карабах, международно признанный территорией Баку, оставался в центре неурегулированного и "замороженного" конфликта.

"Мы с этим не смирились. Я считаю, что это существенная причина их антиазербайджанской позиции. Потому что мы сорвали их планы, и они не смогли спасти Армению, которую поставили под свое участие", - сказал Алиев, добавив, что еще одной причиной их политики в отношении Баку было "армянское влияние" на французское правительство.

Он сказал, что Париж держал сбалансированную позицию до начала 44-дневного конфликта и хотел оставаться посредником, несмотря на изменение своей политики.

"Мы можем жить без Франции, а Франция может жить без нас. Мы так жили... Но если будут попытки нормализовать эту ситуацию, мы, конечно, не будем к ней глухи", - добавил он.

Контекст

Отношения между двумя бывшими советскими республиками Арменией и Азербайджаном напряжены с 1991 года, когда армянские вооруженные силы оккупировали Нагорный Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь близлежащих районов.

Осенью 2020 года за 44 дня столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов. Мирное соглашение, заключенное через посредство россии, в Азербайджане отмечают как триумф.

Франция в прошлом призывала к санкциям против Азербайджана и к его уходу с территории, освобожденной от армянской оккупации.

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