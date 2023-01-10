Азербайджан требует от Франции извинений за "клевету" во время Второй карабахской войны

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"Во время конфликта Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Я требовал от них извинений. Они клеветали на нас без всяких доказательств", - сказал Алиев в интервью.

Детали

Подчеркнув, что хотя антиазербайджанская позиция Франции может быть вызвана несколькими причинами, он заявил, что Франция хочет, чтобы Карабах, международно признанный территорией Баку, оставался в центре неурегулированного и "замороженного" конфликта.

"Мы с этим не смирились. Я считаю, что это существенная причина их антиазербайджанской позиции. Потому что мы сорвали их планы, и они не смогли спасти Армению, которую поставили под свое участие", - сказал Алиев, добавив, что еще одной причиной их политики в отношении Баку было "армянское влияние" на французское правительство.

Он сказал, что Париж держал сбалансированную позицию до начала 44-дневного конфликта и хотел оставаться посредником, несмотря на изменение своей политики.

"Мы можем жить без Франции, а Франция может жить без нас. Мы так жили... Но если будут попытки нормализовать эту ситуацию, мы, конечно, не будем к ней глухи", - добавил он.

Контекст

Отношения между двумя бывшими советскими республиками Арменией и Азербайджаном напряжены с 1991 года, когда армянские вооруженные силы оккупировали Нагорный Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь близлежащих районов.

Осенью 2020 года за 44 дня столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов. Мирное соглашение, заключенное через посредство россии, в Азербайджане отмечают как триумф.

Франция в прошлом призывала к санкциям против Азербайджана и к его уходу с территории, освобожденной от армянской оккупации.