Азербайджан вимагає від Франції вибачень за "наклеп" під час Другої карабахської війни

Цитата

"Під час конфлікту Франція відкрито звинувачувала нас, наклепувала на нас. Я вимагав від них вибачень. Вони зводили наклеп на нас без жодних доказів", - сказав Алієв в інтерв'ю.

Деталі

Наголосивши, що хоча антиазербайджанська позиція Франції може бути викликана кількома причинами, він заявив, що Франція хоче, щоб Карабах, міжнародно визнаний територією Баку, залишався в центрі неврегульованого та "замороженого" конфлікту.

"Ми з цим не змирилися. Я вважаю, що це суттєва причина їхньої антиазербайджанської позиції. Тому що ми зірвали їхні плани, і вони не змогли врятувати Вірменію, яку поставили під свою участь", - сказав Алієв, додавши, що ще однією причиною їхньої політики щодо Баку був "вірменський вплив" на французький уряд.

Він сказав, що Париж тримався збалансованої позиції до початку 44-денного конфлікту і хотів залишатися посередником, незважаючи на зміну своєї політики.

"Ми можемо жити без Франції, а Франція може жити без нас. Ми так жили... Але якщо будуть спроби нормалізувати цю ситуацію, ми, звичайно, не будемо до неї глухі", - додав він.

Контекст

Відносини між двома колишніми радянськими республіками Вірменією та Азербайджаном є напруженими з 1991 року, коли вірменські збройні сили окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

Восени 2020 року за 44 дні зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.

Франція раніше закликала до санкцій проти Азербайджану та його відходу з території, звільненої від вірменської окупації.