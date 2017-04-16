Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

"Согласно утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, 16 апреля начались широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

В учениях задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения продлятся до 21 апреля.

Как сообщал УНН, военное командование США провело на авиабазе "Кадена" на японском острове Окинава учения в случае удара со стороны КНДР.