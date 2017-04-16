Азербайджан розпочав широкомасштабні військові навчання

“Згідно із затвердженим Президентом Азербайджанської Республіки, Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Ільхамом Алієвим планом, 16 квітня почалися широкомасштабні навчання з метою перевірки бойової готовності військ, організації управління силами і засобами, їх взаємодії в умовах наближених до бойових”, — йдеться у повідомленні.

У навчаннях задіяні до 30 тисяч військовослужбовців особового складу, понад 250 одиниць танків і бронетехніки, до 200 ракетно-артилерійських установок різного калібру, реактивних систем залпового вогню і мінометів, 25 одиниць бойової авіації різного призначення, а також нові засоби радіоелектронної розвідки і безпілотні літальні апарати.

Навчання триватимуть до 21 квітня.

Як повідомляв УНН, військове командування США провело на авіабазі “Кадена” на японському острові Окінава навчання на випадок удару з боку КНДР.