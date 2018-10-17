Азартные клубы столицы остались без рекламных вывесок

В запросе, отметим, речь шла о функционировании сомнительных заведений по таким адресам:

— ул.Бассейная, 10,

— бульвар Чоколовский, 37,

— ул.Героев Сталинграда, 6,

— ул.Вадима Гетьмана, 2,

— ул.Парково-Сырецкая, 1.

“В ходе проведения обследований по указанным в запросе адресам обнаружено 54 самовольно размещенных рекламных средств, установленных с нарушением требований Порядка”, — отметили в КП “Киевреклама”.

В ведомстве отметили, что уже успели демонтировать вывески с двух клубов: по ул.Бассейная и Чоколовскому бульвару. Также добавили, что демонтаж по остальным адресам находится в работе.

Напомним, борьбу с нелегалами инициировал крупнейший оператор лотерей “М.С.Л.”, вывески которого наиболее часто используют мошенники.

На прошлой неделе юристы “М.С.Л”. добились значительных продвижений — спустя два месяца после их заявления о преступлении по факту функционирования нелегального клуба по адресу ул.Вадима Гетьмана, 2 — полиция таки зарегистрировала уголовное производство. Вместе с “М.С.Л”. на встрече с руководством районной полиции присутствовали и журналисты.