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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 51226 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114527 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122541 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161906 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150683 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139482 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129893 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176848 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118241 просмотра

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Азартные клубы столицы остались без рекламных вывесок

Азартные клубы столицы остались без рекламных вывесок

Киев  •  УНН

 • 11174 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. КП “Киевреклама” начало демонтаж рекламных вывесок с азартных клубов столицы. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

В запросе, отметим, речь шла о функционировании сомнительных заведений по таким адресам:

— ул.Бассейная, 10,

— бульвар Чоколовский, 37,

— ул.Героев Сталинграда, 6,

— ул.Вадима Гетьмана, 2,

— ул.Парково-Сырецкая, 1.

“В ходе проведения обследований по указанным в запросе адресам обнаружено 54 самовольно размещенных рекламных средств, установленных с нарушением требований Порядка”, — отметили в КП “Киевреклама”.

В ведомстве отметили, что уже успели демонтировать вывески с двух клубов: по ул.Бассейная и Чоколовскому бульвару. Также добавили, что демонтаж по остальным адресам находится в работе.

Напомним, борьбу с нелегалами инициировал крупнейший оператор лотерей “М.С.Л.”, вывески которого наиболее часто используют мошенники.

На прошлой неделе юристы “М.С.Л”. добились значительных продвижений — спустя два месяца после их заявления о преступлении по факту функционирования нелегального клуба по адресу ул.Вадима Гетьмана, 2 — полиция таки зарегистрировала уголовное производство. Вместе с “М.С.Л”. на встрече с руководством районной полиции присутствовали и журналисты.

Украинские Национальные Новости

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