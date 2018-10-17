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Азартні клуби столиці залишилися без рекламних вивісок

Азартні клуби столиці залишилися без рекламних вивісок

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. КП "Київреклама" розпочало демонтаж рекламних вивісок з азартних клубів столиці. Про це повідомили у відомстві у відповідь на запит УНН.

У запиті, зазначимо, йшлося про функціонування сумнівних закладів за такими адресами:

- вул.Басейна, 10,

- бульвар Чоколівський, 37,

- вул.Героїв Сталінграда, 6,

- вул.Вадима Гетьмана, 2,

- вул.Паркова-Сирецька, 1.

"У ході проведення обстежень за зазначеними у запиті адресами виявлено 54 самовільно розміщених рекламних засобів, встановлених з порушенням вимог Порядку", - відзначили в КП "Київреклама".

У відомстві зазначили, що вже встигли демонтувати вивіски з двох клубів: по вул.Басейній і Чоколівському бульвару. Також додали, що демонтаж за іншими адресами наразі в роботі.

Нагадаємо, боротьбу з нелегалами ініціював найбільший оператор лотерей "М.С.Л.", вивіски якого найчастіше використовують шахраї.

Минулого тижня юристи "М.С.Л" домоглися значних просувань - через два місяці після їх заяви про злочин за фактом функціонування нелегального клубу за адресою ул.Вадима Гетьмана, 2 - поліція таки зареєструвала кримінальне провадження. Разом з "М.С.Л". на зустрічі з керівництвом районної поліції були присутні і журналісти.

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