Автозаки начали подтягивать в центр Минска - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В центр Минска, где вчера состоялись массовые задержания активистов, начали подтягивать автозаки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Реуцкий, передает УНН.
По словам журналиста, автозаки стоят у Академии наук и Дворца Республики.
На фотографиях видно, что в целом у упомянутых зданий стоят более 10 автозаков.
Как сообщал УНН, Белорусская оппозиция сегодня планирует провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня Воли в субботу.
Напомним, силовики препятствовали сбору участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.
День Воли был посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядстве”.
Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.
Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.