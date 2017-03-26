Автозаки почали стягувати у центр Мінська - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У центр Мінська, де вчора відбулись масові затримання активістів, почали стягувати автозаки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Константин Реуцкий, передає УНН.
За словами журналіста, автозаки стоять біля Академії наук та Палацу Республіки.
На світлинах видно, що загалом біля згаданих будівель стоять більше 10 автозаків.
Як повідомляв УНН, Білоруська опозиція сьогодні планує провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.
Нагадаємо, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.