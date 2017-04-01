Автореестр возмещения НДС расширит возможности борьбы с коррупцией - П.Порошенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40941 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102467 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116620 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112580 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104268 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107075 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103570 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153716 просмотра

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Автореестр возмещения НДС расширит возможности борьбы с коррупцией - П.Порошенко

Автореестр возмещения НДС расширит возможности борьбы с коррупцией - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 15272 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Во время заседания Национального совета реформ Президент Петр Порошенко отметил, что создание и запуск единого автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость расширит возможности борьбы с коррупцией и повысит доверие бизнеса и общественности к действиям власти, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

"Начиная с 1 апреля все общество, наконец, - бизнес, общественные активисты, - увидят открытый реестр НДС. Это то, чего они не ожидали 25 лет. Это была тайна за семью печатями. Это было последнее от остатков "азаровщины", которые на этом зарабатывали и делали политическую коррупцию ", - отметил П.Порошенко.

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Он отметил, что среди манипуляций с НДС, использовалась схема по которой в Украине завозились бананы и продавались за наличные. Затем по документам передавались на фирму-транзитера и "превращались" на строительные материалы, а государство должно возместить НДС.

"Глава государства убежден, что остановить манипуляции с возмещением налога на добавленную стоимость возможно лишь тогда, когда Государственная фискальная служба вместе с Министерством финансов, благодаря прозрачному механизму, получит право останавливать подозрительные операции по возврату НДС", - говорится в сообщении.

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