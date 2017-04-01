Автореестр возмещения НДС расширит возможности борьбы с коррупцией - П.Порошенко

"Начиная с 1 апреля все общество, наконец, - бизнес, общественные активисты, - увидят открытый реестр НДС. Это то, чего они не ожидали 25 лет. Это была тайна за семью печатями. Это было последнее от остатков "азаровщины", которые на этом зарабатывали и делали политическую коррупцию ", - отметил П.Порошенко.

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Он отметил, что среди манипуляций с НДС, использовалась схема по которой в Украине завозились бананы и продавались за наличные. Затем по документам передавались на фирму-транзитера и "превращались" на строительные материалы, а государство должно возместить НДС.

"Глава государства убежден, что остановить манипуляции с возмещением налога на добавленную стоимость возможно лишь тогда, когда Государственная фискальная служба вместе с Министерством финансов, благодаря прозрачному механизму, получит право останавливать подозрительные операции по возврату НДС", - говорится в сообщении.