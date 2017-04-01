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Автореєстр відшкодування ПДВ розширить можливості боротьби з корупцією – П.Порошенко

Київ • УНН

 • 15275 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час засідання Національної ради реформ Президент Петро Порошенко наголосив на тому, що створення та запуск єдиного автоматичного реєстру відшкодування податку на додану вартість розширить можливості боротьби з корупцією та підвищить довіру бізнесу і громадськості до дій влади, передає УНН з посиланням на прес-службу президента.

“Починаючи з 1 квітня все суспільство, нарешті, — бізнес, громадські активісти, — побачать відкритий реєстр ПДВ. Це те, чого вони не чекали 25 років. Це була таємниця за сімома печатками. Це було останнє від залишків “азаровщини”, які на цьому заробляли і робили політичну корупцію,” — зазначив П.Порошенко.

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Він зауважив, що серед маніпуляцій з ПДВ, використовувалась схема за якою в Україну завозились банани і продавались за готівку. Потім по документам передавались на фірму-транзитера і “перетворювались” на будівельні матеріали, а держава мала відшкодувати ПДВ.

“Глава держави переконаний, що зупинити маніпуляції з відшкодуванням податку на додану вартість можливо лише тоді, коли Державна фіскальна служба разом з Міністерством фінансів, завдяки прозорому механізму, отримає право зупиняти підозрілі операції з повернення ПДВ,” — йдеться в повідомленні.

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