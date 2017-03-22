Автор назвал книгу о выдающемся Ю.Спиженко попыткой зафиксировать его вклад в украинскую медицину

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32675 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102565 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118001 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129374 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124485 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117051 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106460 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107504 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 76900 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 49491 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 58352 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 95124 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 79682 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 126788 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 162041 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 170308 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 166412 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 165536 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 118019 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 127534 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 133774 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 133668 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 138048 просмотра
Актуальное
Автор назвал книгу о выдающемся Ю.Спиженко попыткой зафиксировать его вклад в украинскую медицину

Автор назвал книгу о выдающемся Ю.Спиженко попыткой зафиксировать его вклад в украинскую медицину

Киев  •  УНН

 • 6997 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Книга "На плечах гигантов. Жизнь Юрия Спиженко" - это своеобразная попытка зафиксировать тот вклад в украинскую медицинскую науку, который связан с его именем. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал автор издания Евгений Минко.

По его словам, книга в значительной мере является произведением его потомков, которые сейчас продолжают дело Ю.Спиженко и развивают Медицинский центр “Клиника Спиженко”.

“Концептуальное, творческое задание мы (вместе с руководителем проекта Татьяной Гончаровой — ред.) для себя сформулировали так ― сквозь призму жизни Юрия Спиженко показать и понять новейшую историю нашей страны. Историю потрясений, подъемов и конфликтов, разрушений и перерождений. Ведь фигура Ю.Спиженко является очень символичной в этом смысле.

Он родился еще при Сталине в маленьком селе, потом смог получить медицинское образование, не имея никакой протекции. Прошел карьерный путь от районного врача до последнего министра здравоохранения УССР и первого министра здравоохранения независимой Украины. Причем путь был очень нелегкий, ведь в 80-е годы СССР уже охватывал экономический и социальный кризис, что неизбежно оказывало влияние на медицинскую сферу.

Прибавьте к этому Чернобыльскую трагедию, с последствиями которой Ю.Спиженко сначала должен был справиться в Житомирской области (где в 86-м году он был главой областного отдела здравоохранения), а затем на уровне советской республики и, впоследствии, независимого государства.

1990-е годы ― абсолютная новая, непредсказуемая реальность для украинцев. Время опасное (часто и смертельно опасное), но наполненное надеждами и постоянным поиском. Это время вершины политической карьеры Юрия Спиженко, со всеми присущими украинской политике рисками. Наконец, 2000-е годы ― время, когда Ю.Спиженко вернулся к клинической медицине и открыл Киберклинику, которая не имела аналогов даже в Восточной Европе.

Работая над книгой, мы стремились создать не бронзовый барельеф, а портрет талантливого и одновременно непростого человека, который часто оказывался в трудных ситуациях и находил им решение”, — рассказал Е.Минко.

Как сообщал УНН, вышла книга о первом министре здравоохранения независимой Украины - Ю.Спиженко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы