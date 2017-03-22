Автор назвал книгу о выдающемся Ю.Спиженко попыткой зафиксировать его вклад в украинскую медицину

По его словам, книга в значительной мере является произведением его потомков, которые сейчас продолжают дело Ю.Спиженко и развивают Медицинский центр “Клиника Спиженко”.

“Концептуальное, творческое задание мы (вместе с руководителем проекта Татьяной Гончаровой — ред.) для себя сформулировали так ― сквозь призму жизни Юрия Спиженко показать и понять новейшую историю нашей страны. Историю потрясений, подъемов и конфликтов, разрушений и перерождений. Ведь фигура Ю.Спиженко является очень символичной в этом смысле.

Он родился еще при Сталине в маленьком селе, потом смог получить медицинское образование, не имея никакой протекции. Прошел карьерный путь от районного врача до последнего министра здравоохранения УССР и первого министра здравоохранения независимой Украины. Причем путь был очень нелегкий, ведь в 80-е годы СССР уже охватывал экономический и социальный кризис, что неизбежно оказывало влияние на медицинскую сферу.

Прибавьте к этому Чернобыльскую трагедию, с последствиями которой Ю.Спиженко сначала должен был справиться в Житомирской области (где в 86-м году он был главой областного отдела здравоохранения), а затем на уровне советской республики и, впоследствии, независимого государства.

1990-е годы ― абсолютная новая, непредсказуемая реальность для украинцев. Время опасное (часто и смертельно опасное), но наполненное надеждами и постоянным поиском. Это время вершины политической карьеры Юрия Спиженко, со всеми присущими украинской политике рисками. Наконец, 2000-е годы ― время, когда Ю.Спиженко вернулся к клинической медицине и открыл Киберклинику, которая не имела аналогов даже в Восточной Европе.

Работая над книгой, мы стремились создать не бронзовый барельеф, а портрет талантливого и одновременно непростого человека, который часто оказывался в трудных ситуациях и находил им решение”, — рассказал Е.Минко.

Как сообщал УНН, вышла книга о первом министре здравоохранения независимой Украины - Ю.Спиженко.