Автогонки: Хэмилтон выиграл третий Гран-При сезона "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вышел победителем из третьего Гран-при "Формулы-1" в сезоне, который прошел на трассе в Португалии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Гонка продолжалась 66 кругов и на финише британец оказался расторопнее представителя “Ред Булла” Макса Ферстаппена на 29,148 с.
Третьим стал Валттери Боттас (“Мерседес”). В топ-5 также финишировали Серхио Перес (“Ред Булл”) и Ландо Норрис (“Макларен”). Гонщики команды “Альпин” (Окон и Алонсо) стали 7 и 8-м соответственно.
По итогам трех этапов “Формулы-1” Хэмилтон с 69 очками предшествует в Личном зачете и опережает на восемь баллов Ферстаппена. В Кубке конструкторов “Мерседес” уходит первым — 101, “Ред Булл” второй — 83.
Дополнение
Четвертый этап чемпионата — Гран-при Испании состоится на трассе Барселона-Каталунья 8-9 мая.