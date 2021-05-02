Автоперегони: Хемілтон виграв третій Гран-Прі сезону "Формули-1"

Деталі

Гонка тривала 66 кіл і на фініші британець виявився спритнішим за представника "Ред Булла" Макса Ферстаппена на 29,148 с.

Третім став Валттері Боттас ("Мерседес"). У топ-5 також фінішували Серхіо Перес ("Ред Булл") і Ландо Норріс ("Макларен"). Гонщики команди "Альпін" (Окон і Алонсо) стали 7 і 8-м відповідно.

За підсумками трьох етапів "Формули-1" Хемілтон з 69 очками передує в Особистому заліку і випереджає на вісім балів Ферстаппена. У Кубку конструкторів "Мерседес" йде першим – 101, "Ред Булл" другий – 83.

Доповнення

Четвертий етап чемпіонату - Гран-прі Іспанії відбудеться на трасі Барселона-Каталунья 8-9 травня.