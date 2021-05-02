Автоперегони: Хемілтон виграв третій Гран-Прі сезону "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Британський гонщик "Мерседеса" Льюїс Хемілтон вийшов переможцем з третього Гран-прі "Формули-1" в сезоні, який пройшов на трасі в Португалії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Гонка тривала 66 кіл і на фініші британець виявився спритнішим за представника "Ред Булла" Макса Ферстаппена на 29,148 с.
Третім став Валттері Боттас ("Мерседес"). У топ-5 також фінішували Серхіо Перес ("Ред Булл") і Ландо Норріс ("Макларен"). Гонщики команди "Альпін" (Окон і Алонсо) стали 7 і 8-м відповідно.
За підсумками трьох етапів "Формули-1" Хемілтон з 69 очками передує в Особистому заліку і випереджає на вісім балів Ферстаппена. У Кубку конструкторів "Мерседес" йде першим – 101, "Ред Булл" другий – 83.
Доповнення
Четвертий етап чемпіонату - Гран-прі Іспанії відбудеться на трасі Барселона-Каталунья 8-9 травня.