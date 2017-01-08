Автомобильных очередей на границе с Польшей нет, - ГПСУ

В других пунктах пропуска на западной границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 8:00 также не было очередей из автомобилей.

Как сообщал УНН, по состоянию на 07:00 8 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.