Автомобільних черг на кордоні з Польщею немає - ДПСУ

В інших пунктах пропуску на західному кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою станом на 8:00 також не було черг з автомобілів.

Як повідомляв УНН, станом на 07:00 8 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.