Автомобільних черг на кордоні з Польщею немає - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 8:00 неділі на кордоні України і Польщі не зафіксовано автомобільних черг, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
В інших пунктах пропуску на західному кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою станом на 8:00 також не було черг з автомобілів.
Як повідомляв УНН, станом на 07:00 8 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.