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Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов

Киев • УНН

 • 8029 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов

Так, по состоянию на 18:20 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, улице Бассейной. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, бульваре Дружбы народов, на мосту Метро, ​​на улицах Саксаганского и Короленковской.

Также, по состоянию на 18:20 в столице зафиксировано семь ДТП.

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