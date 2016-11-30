Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов

Так, по состоянию на 18:20 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, улице Бассейной. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, бульваре Дружбы народов, на мосту Метро, ​​на улицах Саксаганского и Короленковской.

Также, по состоянию на 18:20 в столице зафиксировано семь ДТП.