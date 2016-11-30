Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Так, станом на 18.20 затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Володимирська, бульварі Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченко, вулиці Пушкінській, вулиці Басейній. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів за годину.
Крім того, рух ускладнений на вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Дружби народів, на мості Метро, вулицях Саксаганського та Короленківській.
Також, станом на 18.20 в столиці зафіксовано сім ДТП.