Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18.25, движение затруднено на улицах Бассейная, Владимирская, Большая Житомирская, Михайловская, Прорезная, Саксаганского, Жилянская, Льва Толстого, а также на бульваре Тараса Шевченко и, частично, на бульварах Леси Украины и Дружбы Народов.
Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Большая Васильковская, Шелковичная, Глубочицкая, Шота Руставели на Голосеевском проспекте, Кловском спуске, а также в районе Спортивной и Бессарабской площади.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:25, в столице зафиксировано 11 ДТП.