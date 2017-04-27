Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.25, рух ускладнено на вулицях Басейна, Володимирська, Велика Житомирська, Михайлівська, Прорізна, Саксаганського, Жилянська, Льва Толстого, а також на бульварі Тараса Шевченка і, частково, на бульварах Лесі України та Дружби Народів.
Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Велика Васильківська, Шовковична, Глибочицька, Шота Руставелі на Голосіївському проспекті, Кловському спуску, а також в районі Спортивної і Бессарабської площі.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:25, в столиці зафіксовано 11 ДТП.