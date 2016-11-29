Автомобиль загорелся в центре Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители проводят проверку факта возгорания автомобиля в центре Харькова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сегодня, 29 ноября, около 13:00, в полицию поступила информация, что на проспекте Независимости горит автомобиль марки "Мерседес".
По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой было осмотрено место происшествия, автомобиль и опрошены свидетели. Один из очевидцев рассказал следователю, что видел двух парней в черной одежде, которые бежали от автомобиля и скрылись во дворах. Сейчас эта информация проверяется сотрудниками районного отдела полиции.
Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.