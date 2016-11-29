Автомобіль загорівся в центрі Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом загорання автомобіля в центрі Харкова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Сьогодні, 29 листопада, близько 13:00, до правоохоронців надійшла інформація, що на проспекті Незалежності горить автомобіль марки “Мерседес”.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, якою було оглянуто місце події, автомобіль та опитано свідків. Один з очевидців розповів слідчому, що бачив двох молодиків у чорному одязі, які тікали від автомобіля і зникли у дворах. Наразі ця інформація перевіряється співробітниками районного відділу поліції.
Факт події внесено до ЄРДР за ч.2 ст.194 (умисне пошкодження майна) КК України.
Слідчі дії тривають.