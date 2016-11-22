Автогаз снова начинает расти в цене - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине на прошедшие сутки отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты. Цена на бензин слегка уменьшилась, а сжиженный газ снова начал дорожать. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.
Цена бензинов А-92 евро и бензина А-95 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,19 грн / л и 22,94 грн / л соответственно.
Цена бензина А-95 евро несколько снизилась на 0,01% (-0,1 коп. / л) до 22,94 грн / л.
Стоимость дизельного топлива евро уменьшилась на 0,04% (-0,8 коп. / л) до 20,67 грн / л.
Сжиженный газ на АГЗС / АГЗП в Украине подорожал на 0,04% (0,5 коп. / л) до 12,17 грн / л.
Доля цены на газ по отношению до высокооктанового бензина составляет 53,0%, что ставит под сомнение разумность переоборудование машины на газ.
Напомним, как сообщал УНН, срок окупаемости установки ГБО на авто увеличился до 14 месяцев.
По данным УЭБ, цены на сжиженный газ растут на фоне фундаментальных факторов, а именно - дефицита этого вида топлива на украинском рынке и девальвации гривны.