Автогаз знову починає зростати в ціні — експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні станом на минулу добу відзначалося незначне падіння роздрібних цін на світлі нафтопродукти. Ціна на бензин злегка зменшилася, а зріджений газ знову почав дорожчати. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.
Ціна бензинів А-92 євро і бензину А-95 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,19 грн/л і 22,94 грн/л відповідно.
Ціна бензину А-95 євро дещо знизилася на 0,01% (-0,1 коп./л) до 22,94 грн/л.
Вартість дизельного палива євро зменшилася на 0,04% (-0,8 коп./л) до 20,67 грн/л.
Скраплений газ на АГЗС/АГЗП в Україні подорожчав на 0,04% (0,5 коп./л) до 12,17 грн/л.
Частка ціни на газ по відношенню до високооктанового бензина становить 53,0%, що ставить під сумнів розумність переобладнання машини на газ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, термін окупності встановлення ГБО на авто збільшився до 14 місяців.
За даними УЕБ, ціни на скраплений газ зростають на фоні фундаментальних факторів, а саме — дефіциту цього виду палива на українському ринку та девальвації гривні.