Автогаз знову починає зростати в ціні — експерти

Ціна бензинів А-92 євро і бензину А-95 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,19 грн/л і 22,94 грн/л відповідно.

Ціна бензину А-95 євро дещо знизилася на 0,01% (-0,1 коп./л) до 22,94 грн/л.

Вартість дизельного палива євро зменшилася на 0,04% (-0,8 коп./л) до 20,67 грн/л.

Скраплений газ на АГЗС/АГЗП в Україні подорожчав на 0,04% (0,5 коп./л) до 12,17 грн/л.

Частка ціни на газ по відношенню до високооктанового бензина становить 53,0%, що ставить під сумнів розумність переобладнання машини на газ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, термін окупності встановлення ГБО на авто збільшився до 14 місяців.

За даними УЕБ, ціни на скраплений газ зростають на фоні фундаментальних факторів, а саме — дефіциту цього виду палива на українському ринку та девальвації гривні.